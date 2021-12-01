РИАМО - 1 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил партию «Единая Россия» с 20-летним юбилеем.

«Сегодня 20 лет с образования «Единой России». Для меня это очень важный праздник: горжусь тем, что стоял у истоков партии и прошел вместе с ней весь этот путь. Было сделано многое, а предстоит еще больше! Мы сильны тогда, когда есть взаимопонимание, когда умеем объединяться, несмотря на то, что работаем на разных территориях со своими сложностями», - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Он отметил, что это качество всегда отличало «Единую Россию».

«С праздником, коллеги! Только вперед!» - пожелал Воробьев.

За прошедшие 20 лет партия «Единая Россия» стала самой влиятельной политической партией в России. Сейчас она объединяет в своих рядах более 2,8 млн человек, а в Госдуме обладает конституционным большинством.

Партия была основана в 2001 году в результате слияния движения «Единство», созданного в том числе для поддержки Владимира Путина на президентских выборах, и избирательных блоков «Отечество - вся Россия» и «Наш дом Россия».