РИАМО - 1 дек. По итогам обсуждения депутаты Мосгордумы приняли в окончательной редакции закон «О внесении изменений в закон «О перечне земельных участков улично-дорожной сети города Москвы», передает корреспондент РИАМО.

Проект закона представила заместитель руководителя департамента городского имущества столицы Наталия Прусакова. По ее словам, законопроектом предлагается исключить из перечня отдельные земельные участки улично-дорожной сети на территории Москвы.

«Улично-дорожная сеть города Москвы должна проектироваться в органическом единстве, обеспечивая надежные, быстрые и безопасные связи для перевозки пассажиров и грузов в необходимый объемах. <…> Перечень земельных участков улично-дорожной сети подлежит постоянному обновлению и поддержанию в актуальном состоянии», – сказала Прусакова.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается исключить из перечня земельный участок в Казанском переулке, так как значительная его часть расположена в границах федерального земельного участка, на котором расположено административное здание МВД.

Кроме того, к исключению из перечня предлагаются участки Дворцового проезда, Кусковского просека и 3-й Музейной улицы, так как они находятся в границах особо охраняемой природной территории регионального значения «Природно-исторический парк «Кусково». К исключению также предлагается земельный участок Новолесного переулка и ряд других.

«Я благодарен всем, кто поддержал мою поправку по земельному участку – Берингов проезд, дом 4. Эта ситуация связана с жизнью простых москвичей. Несколько лет подряд жители просили исключить данный земельный участок из улично-дорожной сети. Сегодня мы делаем первый шаг», – прокомментировал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он добавил, что органы исполнительной власти продолжают работу над адресами, которые необходимо и в дальнейшем включать в перечень об исключении из улично-дорожной сети.

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