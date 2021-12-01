РИАМО - 1 дек. В Западном округе Москвы организовали переселение более 3,5 тыс. семей в новые дома по программе реновации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В Западном административном округе программа реновации вышла на хорошие показатели. Здесь построено уже более 20 домов, еще 30 новостроек проектируется и строится», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас переселение организовано для более чем 3 680 семей. При этом из этого числа свыше 2,6 тыс. семей уже получили ключи от своих новых квартир.

Глава Стройкомплекса напомнил, что московская программа реновации предусматривает комплексное развитие районов города во всех административных округах.

«В перспективе в рамках реализации программы реновации на территории ЗАО возведут более десятка объектов общественного назначения, почти 30 образовательных учреждений более чем на восемь тысяч мест, объекты культуры, спорта, досуга и допобразования, паркинги», – отметил Бочкарев.

Гендиректор АО «Управление экспериментальной застройкой микрорайонов» Альберт Суниев добавил, что жилые кварталы реновации отвечают всем требованиям к современному и комфортному жилью.

«Новые дома отличают функциональные планировки, дизайн мест общего пользования, высокое качество материалов и отделки. Большое внимание уделяется озеленению и благоустройству территории, включая оборудование детских и спортивных площадок. Такой комплексный подход позволяет нам создавать качественные условия для жизни в мегаполисе», – подчеркнул Суниев.

Программа реновации старого жилищного фонда утверждена в августе 2017 года и касается около 1 млн москвичей.