РИАМО - 1 дек. ООО «Солнечный свет» (сеть ювелирных магазинов SUNLIGHT) получило штраф за нарушение закона о рекламе в размере 150 тыс. рублей. К административной ответственности компанию привлекло подмосковное УФАС, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

В управление на SUNLIGHT пожаловался гражданин, которому поступил рекламный звонок от компании. Согласие на такой вид информационного оповещения человек не давал.

Это стало причиной административного расследования, по итогам которого антимонопольная служба вынесла постановление о привлечении общества к ответственности и назначило штраф в 150 тыс. рублей.

SUNLIGHT не согласился с постановление подмосковного УФАС и обратился в суд. Однако Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований компании и подтвердил законность постановления УФАС.