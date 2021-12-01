РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. Врачи в подмосковном Красногорске избавили юного пациента от аденоидов и вернули ему возможность дышать через нос, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В Красногорскую городскую больницу №1 поступил 15-летний пациент с жалобами на невозможность дышать носом и с постназальным синдромом - стеканием слизи в дыхательные пути. При осмотре ЛОР-врач обнаружил у пациента аденоиды. Это патологическое разрастание лимфоидной ткани глоточной миндалины, вызывающее затруднение носового дыхания. Подобное заболевание чаще диагностируется у детей до 12 лет, в норме к 16 годам аденоиды практически полностью атрофируются.

Заведующий ЛОР-отделением Красногорский городской больницы №1 Сергей Троицкий пояснил, что аденоиды имеют разные размеры. Бывает 3 стадии заболевания и при каждой своя степень нарушения носового дыхания. Первая блокирует одну третью часть носоглотки, вторая уже больше половины, а третья - полностью закрывает просвет и дышать носом становится невозможно. Последняя стадия бывает довольно редко, так как уже на первых двух родители замечают затрудненное дыхание ребенка, детский храп с синдромом ночного апноэ.

«В данном случае у пациента аденоиды уже полностью блокировали хоаны - носовые отверстия, из-за чего он не мог дышать носом», - добавил Троицкий.

Пациенту была проведена аденоидэктомия. Уже после операции по удалению аденоидов у него возобновилось носовое дыхание. Сейчас пациент выписан и находится на амбулаторном наблюдении врачей.

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