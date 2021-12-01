РИАМО - 1 дек. С 1 по 30 ноября операторы подмосковной Системы-112 приняли и обработали около 950 тыс. вызовов, ежедневно на региональный номер «112» поступало более 30 тыс. вызовов, сообщает пресс-службы системы.

Одной из главных целей Системы-112 является своевременное оказание помощи людям, попавшим в сложные ситуации.

Подмосковная Система-112 делает упор на всестороннюю помощь разным категориям населения. Так, в системе организовано круглосуточное дежурство операторов, в том числе операторов-психологов, сурдопереводчиков и лингвистов.

На территории Московской области Система-112 работает с 1 июня 2015 года. Обратиться за помощью можно позвонив на единый номер «112» со стационарных и мобильных телефонов, а также через мобильное приложение «112 МО», СМС-сообщения, видеопрограммы Skype и системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в автомобилях.