РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. В ноябре инспекторы Главгосстройнадзора выявили два самовольно возведенных объекта на территории подмосковного Красногорска, ими стали торгово-офисное и нежилое здание. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Всего на территории Подмосковья в III квартале текущего года было выявлено более 90 самостроев.

«По каждому выявленному самовольному объекту готовится дорожная карта. С актуальным реестром самовольных построек можно ознакомиться на сайте Главгосстройнадзора», - сообщил начальник ведомства Артур Гарибян.

Работа по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства теперь полностью переведена в электронный вид. Вся документация о выявленных незаконно строящихся объектах ведется в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области. Это значительно упрощает межведомственное взаимодействие при решении вопросов по самовольным постройкам.

Кроме того, жители сами могут помочь в выявлении самостроев, это можно сделать, оставив заявку в мобильном сервисе «Подмосковные стройки».

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