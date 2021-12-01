РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. Школьники подмосковного Красногорска смогут узнать интересные факты об обороне столицы во время Великой Отечественной войны в ходе интерактивной программы в Красногорском филиале Музея Победы, сообщили в пресс-службе музея.

2 декабря Красногорский филиал Музея Победы представит новую интерактивную программу, посвященную Битве за Москву. Занятия рассчитаны на школьников.

Гостям музея расскажут об обороне столицы. Посетители услышат пять интереснейших историй. Например, о жительнице села Ново-Петровское тогдашнего Истринского района Александре Григорьевне Кузнецовой, которая не пожалела собственного дома для починки моста. Все бревна пошли на ремонт, и танковая колонна советских войск смогла продолжить наступление. Женщине дали расписку, которая помогла бы восстановить жилище, но из скромности она документом не воспользовалась.

Чтобы школьникам было интереснее, в ходе программы ведущий перевоплощается в героев рассказа. Например, говоря о подпольном госпитале переодевается в белый халат и использует медицинские инструменты. Завершается программа информацией о создании песни «Землянка».

«Мы постарались на примере ярких и живых образов показать героизм нашего народа в Великой Отечественной войне. Программа разработана для школьников, но мы отошли от формата классической исторической лекции. Наши маленькие гости постоянно взаимодействуют с ведущим, задают ему вопросы. Перед ними разыграют практически небольшой спектакль из пяти разных сцен», - сказала заместитель заведующего Красногорским филиалом Музея Победы Оксана Арсентьева.

Первыми в программе примут участие шестиклассники Свято-Георгиевской гимназии.