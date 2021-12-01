РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. В Наташинском парке городского округа Люберцы 4 декабря состоится праздник «Ты не один», посвященный Международному дню инвалидов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы мероприятия – сообщество «МАМА Оффлайн».

На празднике представят музыкальные номера, выступят аниматоры и подготовят развлечения для детей. Начало в 11:00.

Чтобы принять участие, необходимо написать в Instagram-аккаунт сообщества.