РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. В Наташинском парке городского округа Люберцы 4 декабря состоится праздник «Ты не один», посвященный Международному дню инвалидов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Организаторы мероприятия – сообщество «МАМА Оффлайн».
На празднике представят музыкальные номера, выступят аниматоры и подготовят развлечения для детей. Начало в 11:00.
Чтобы принять участие, необходимо написать в Instagram-аккаунт сообщества.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии