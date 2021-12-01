РИАМО - 1 дек. Московская область может стать одним из регионов России, где протестируют специальный налоговый режим для предприятий, который подразумевает освобождение их от подачи налоговых деклараций и выплаты обязательных страховых взносов. Об этом в интервью РИАМО сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Мы планируем войти в еще один пилотный проект правительства РФ – по специальному налоговому режиму: предприятия с доходом менее 60 млн рублей в год и численностью работников не более 5 человек будут освобождены от подачи декларации, то есть ведения бухгалтерии, а налоги будут рассчитываться автоматически», – сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что участники эксперимента не будут платить обязательные страховые взносы, за них это сделает государство.

«Таким образом, это значительно сократит как финансовые, так и административные издержки, которые особенно чувствительны для тех, кто только начинает свое дело», – пояснил парламентарий.

По словам председателя Московской областной думы, в Подмосковье создана эффективная система льгот для бизнеса, всего их насчитывается более двух десятков. Воспользоваться такой мерой поддержки могут резиденты особых экономических зон, участники инвестпроектов, фермеры и другие категории хозяйствующих субъектов.

«Главная задача – помочь бизнесу именно там, где это действительно необходимо, где эта помощь даст максимальную отдачу», – отметил Брынцалов.

Он добавил, что подмосковные власти продолжат поддерживать бизнес и в дальнейшем.

«Наши главные задачи – привлечение инвесторов, создание условий для малого и среднего бизнеса, новых рабочих мест. Именно на это будет работать наш трехлетний бюджет на 2022-2024 годы. В нем запланировано последовательное увеличение расходов на поддержку предпринимательства», – заключил Брынцалов.

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