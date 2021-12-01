РИАМО - 1 дек. Представителями Мосгордумы в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Москвы избрали заместителя управляющего партнера адвокатского бюро «Резник, Гагарин и Партнеры» Андрея Тарасова и адвоката «Московской городской коллегии адвокатов» Сергея Орешкина, передает корреспондент РИАМО.

В ходе заседания депутаты Мосгордумы приняли в целом постановление «Об избрании представителей Мосгордумы в квалификационной комиссии при Адвокатской палате города Москвы».

«В текст постановления <…> включены две эти фамилии – Орешкин Сергей Иванович и Тарасов Андрей Семенович. Они и в настоящее время являются представителями Мосгордумы в квалификационной комиссии при Адвокатской палате города Москвы», – сказал председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

По его словам, квалификационная комиссия при Адвокатской палате города принимает экзамены у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также рассматривает жалобы на действия и бездействия адвокатов.