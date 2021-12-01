РИАМО - 1 дек. В первый день зимы столичные улочки полностью укрыл снег. Внезапным сугробам обрадовались животные из Московского зоопарка. Они уже достаточно подготовились к зиме, наели жирок и отрастили шубки, сообщается на официальном сайте зоопарка.

Одним из первых снег увидел манул, его пушистый мех позволяет спокойно переносить холода.

«Вышел на крыльцо своего дома, огляделся и одобрительно фыркнул: людей почти нет (он не особо их любит), все завалено - есть где спрятаться», - описали впечатления зверя сотрудники зоопарка.

Панды отреагировали на сугробы как дети, вывалились из вольеров, не доев любимый бамбук. Диндин, как известно, большая поклонница зимы, она с удовольствие кувыркается в снегу, играет со льдинками и катается с горки.

А вот овцебыки и такины отнеслись к причудам природы совершенно невозмутимо. Их такими явлениями, как снег, не удивишь. Другие обитатели зоопарка предпочли оставаться в тепле с едой и киперами.