РИАМО - 1 дек. В Подмосковье прививку от гриппа сделали 3,2 млн человек. Вакцинация продолжается, пройти ее можно в поликлиниках, мобильных комплексах, торговых центрах, МФЦ и на предприятиях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Вакцинацию от гриппа в Подмосковье проводят современными отечественными препаратами. На прививку в поликлинику нужно предварительно записаться, это можно сделать на региональном портале госуслуг, по номеру 122 или в самом медучреждении.
Перед вакцинацией терапевт или педиатр проведет осмотр, вся процедура займет не более 15 минут. Больше информации о кампании по вакцинации от гриппа можно найти на сайте по ссылке.
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