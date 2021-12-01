РИАМО - 1 дек. В Подмосковье прививку от гриппа сделали 3,2 млн человек. Вакцинация продолжается, пройти ее можно в поликлиниках, мобильных комплексах, торговых центрах, МФЦ и на предприятиях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Наряду с Covid-19, грипп может вызвать опасные осложнения и даже привести к летальному исходу. В регионе прививку от гриппа сделали уже более 3,2 млн человек, из них 940 тыс. – дети. Я призываю всех, кто еще не привился, пройти вакцинацию и защитить себя и близких от опасного заболевания», – сказала зампред правительства области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Вакцинацию от гриппа в Подмосковье проводят современными отечественными препаратами. На прививку в поликлинику нужно предварительно записаться, это можно сделать на региональном портале госуслуг, по номеру 122 или в самом медучреждении.

Перед вакцинацией терапевт или педиатр проведет осмотр, вся процедура займет не более 15 минут. Больше информации о кампании по вакцинации от гриппа можно найти на сайте по ссылке.