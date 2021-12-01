РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В микрорайоне Климовск Подольска в ближайшие дни начнется ночная эвакуация автомашин для предотвращения парковки под запрещающими знаками и обеспечения проезда спецтехники, сообщает теротдел администрации округа.

Автовладельцев убедительно просят не парковать автомобили под запрещающими знаками. Из-за них не может проехать коммунальная техника.

Коммунальные службы с вечера 30 ноября приступили к работам по зачистке от снега закрепленных территорий.

На территории микрорайона Климовск работают три подрядные организации: ООО «Зеленхоз», ООО «УниверсалТехком», МБУ «ПКБ». На придомовых территориях работы проводит управляющая организация МУП «СЕЗ».

Власти Подмосковья могут получить полномочия по эвакуации неправильно припаркованных авто>>