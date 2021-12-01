РИАМО - 1 дек. С начала 2021 года в Москве в рамках программы реновации в эксплуатацию ввели 75 жилых корпусов. Это позволит начать переселение свыше 35 тыс. человек, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Большая часть домов (14) построена на юго-востоке столицы.

«Следом идут Северный и Восточные округа – в каждом из этих округов возвели по 10 новостроек», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Больше половины из введенных в текущем году – 45 домов – уже переданы под заселение.

«Заселение в оставшиеся дома начнется преимущественно в 2022 году», – пояснил руководитель департамента строительства города Сергей Левкин.

В 2021 году было завершено возведение первых домов по реновации в нескольких районах Москвы. Среди них Солнцево и Басманный. В эти корпуса переедет порядка 1,1 тыс. человек.

«В общей сложности в этих новостройках 532 квартиры, что позволяет переселить около 1100 жителей ближайших пятиэтажек. Новостройку по реновации на улице Щорса в Солнцеве передали под заселение еще в июле, а в новый дом на Бауманской улице в Басманном первые жильцы должны переехать в январе 2022 года», – пояснил гендиректор компании-застройщика «КРОСТ» Алексей Добашин.

Программу реновации в августе 2017 года утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Она позволит улучшить жилищные условия около 1 млн москвичей, новые дома построят на 533 площадках.