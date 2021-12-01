РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 дек. В Домодедове за сутки выявили 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 16 859 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 2008 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 591 574 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 496 человек, выздоровели и выписались 523 407 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.