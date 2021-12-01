РИАМО - 1 дек. Сотрудники полиции ликвидировали лабораторию по производству наркотиков, оборудованную ранее судимым мужчиной в хозпостройке на территории земельного участка, арендованного им в Подмосковье, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В ходе осмотра хозяйственной постройки правоохранители обнаружили в ней 5 емкостей с порошкообразным веществом, канистры с химическими реагентами, а также упаковочные материалы и весы.

«Изъятое вещество является наркотическим средством мефедроном общей массой около 5 кг. В настоящее время оставшаяся часть изъятого порошка и реагенты направлены на физико-химическую экспертизу», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины, подозреваемого в организации нарколаборатории, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.