РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Мособлштабе по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 29 983 случая инфицирования, из них 73 – за минувшие сутки.

В Подмосковье за минувшие сутки выявлено 2 008 случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области выявлено 591 574 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 496 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 523 407 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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