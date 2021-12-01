РИАМО - 1 дек. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2 008 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее количество заболевших официально зарегистрировали в Сергиево-Посадском округе (184), Домодедове (114), Люберцах (107), Истре (106), Орехово-Зуевском округе и Королеве (по 97), а также в Долгопрудном (92), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

85 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Мытищах, 75 – в Ленинском округе, 73 – в Красногорске, 70 – в Клину, 62 – в Химках, 60 – в Щелкове, 59 – в Одинцовском округе, 58 – в Раменском округе, 56 – в Ивантеевке, 48 – в Солнечногорске, 46 – в Лобне, 36 – в Электростали, по 35 – в Подольске и Дубне, 31 – в Шаховской, 30 – в Жуковском, по 29 – в Балашихе и Серпухове.

28 – в Воскресенске, 27 – в Коломне, 26 – в Кашире, по 19 – в Дмитровском округе, Зарайске, Чехове и Электрогорске, по 15 – в Павловском Посаде и Ступине, 12 – в Черноголовке, 10 – в Богородском округе, 9 – в Егорьевске, 8 – в Шатуре.

По 7 – в Котельниках, Лотошине и Озерах, по 6 – в городском округе Пушкинский и Краснознаменске, 5 – в Серебряных Прудах, по 4 – в Наро-Фоминском округе и Дзержинском, 3 – в Лосино-Петровском, по 2 – в Рузском округе, Волоколамском округе и Бронницах, по 1 – в Лыткарине, Реутове и Фрязине.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Можайском округе, Талдомском округе, Звездном городке, Красноармейске, Власихе, Молодежном, Протвине, Пущине и Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявлено 591 574 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 496 человек. Выздоровели и выписались 523 407 человек.