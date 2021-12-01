РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Александром Евсюткиным вручил подарки приемным мамам городского округа, за чашкой чая они обсудили программы развития города и поддержки многодетных семей в Подмосковье, сообщает пресс-служба парламентария.

Встреча прошла в Управлении опеки и попечительства министерства образования Московской области по городскому округу Балашиха.

«У Любови Марковой в семье 9 детей, у Натальи Поздняковой и Ларисы Коротченко по 8 ребятишек, Ольга Беженцова воспитывает пятерых, а у Оксаны Прихожденко – четверо детишек. Это удивительные, жизнерадостные женщины, настоящие любящие мамы», - сказал Ефимов.

Он поблагодарил приемных мам за активность, пожелал крепкого здоровья и благополучия всем приемным семьям Балашихи.

От председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова депутаты передали подарки многодетным мамам. Начальник управлении опеки и попечительства Балашихи Ирина Киоса рассказала, что традиционно на первый снег родители с ребятишками планируют устроить марафон снеговиков.

«У наших многодетных семей большие планы на этот зимний сезон: лыжи, коньки, ледянки. Благо почти в каждом парке Балашихи будут работать катки», - отметила Киоса.

Александр Евсюткин рассказал о программе реконструкции школьных стадионов в Балашихе, которые в последствии будут открыты для посещения жителями городского округа.

«Мамы с одобрением отнеслись к этой информации, ведь не всегда во дворе есть, где позаниматься спортом. А на школьном стадионе можно воспользоваться всевозможным спортивным инвентарем, турниками, площадками для воркаута», - заключил депутат.

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