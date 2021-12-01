РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 дек. Благотворительная акция «Подари надежду» стартовала в среду в отделении переливания крови Московского областного онкологического диспансера в Балашихе, она продлится по 2 декабря, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Организатор акции - благотворительный фонд «Большое сердце». Ее главная задача - подарить тепло и заботу детям и дать им шанс на выздоровление.

«Желающие сдать кровь могли прийти в отделение переливания крови, пройти необходимое исследование, и, при хороших показателях здоровья, стать донором. Каждый, кто решился на доброе дело сдал 450 мл крови, что по словам врачей, может помочь 3 маленьким пациентам онкодиспансера», - говорится в сообщении.

Благотворительная акция продлится включительно до 2 декабря. Спасти жизнь нуждающимся могут желающие от 20 до 60 лет. Важно, чтобы хронические и острые заболевания не находились в стадии обострения. При себе необходимо иметь паспорт и медицинскую страховку.

В год можно становиться донором до пяти раз. Тогда это не навредит здоровью. Чтобы принять участие в акции «Подари надежду» необходимо заявить о своем желании помочь маленьким пациентам и обратиться по адресу: улица Карбышева, дом №6 в донорское отделение Московского областного онкологического диспансера.

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