РИАМО - 1 дек. Оперативники ФСБ задержали членов крупной банды подпольных оружейников в нескольких регионах РФ, у них изъято почти 400 единиц различного огнестрельного оружия, а также патроны и взрывчатка. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Задержание 85 злоумышленников провели в Москве, Бурятии, Мордовии, Удмуртии, Краснодаре, Хабаровске, Новосибирске, Оренбурге и других регионах.

Всего изъято 375 единиц отечественного и зарубежного огнестрельного оружия. В их числе, к примеру, пулеметы РПК; автоматы АК-103, АКМ, АК-47; пистолеты-пулеметы ППС, VZ-26, МР-40; пистолеты и револьверы ПМ, ТТ, «Гроза», «Хорхе», «Марголина», Glock, Walther, Mauser; винтовки СВД, «Сайга», «Вепрь».

Также изъято 10 артиллерийских боеприпасов, 14 противопехотных мин, 30 ручных гранат, свыше 11 тыс. патронов, около 30 кг взрывчатки, детали оружия и глушители.

Все задержанные мужчины занимались сбытом и модернизацией оружия. Возбуждены уголовные дела.