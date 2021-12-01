РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. Криптобиокабину для цифрового оформления биометрического загранпаспорта открыли в МФЦ подмосковного Красногорска в среду, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Комплекс расположен в отделении МФЦ «Твой дом». Он предназначен для регистрации биометрческих данных заявителя – отпечатков пальцев и изображения лица, а также выдачи загранпаспортов.

«Сегодня мы открываем в Московской области 43 криптобиокабины. Они нужны для того, чтобы упростить процедуру выдачи для выдачи биометрических загранпаспортов на 10 лет для заявителя», - сказал директор Московского областного многофункционального центра Иван Кулаков.

Он пояснил, что раньше подтверждать личность и сканировать отпечатки пальцев мог только сотрудник МВД. Теперь же сканирование происходит в автоматическом режиме. Кабина сама отправляет все данные заявителя на изготовление биометрического паспорта.

Это первый опыт для Подмосковья. В проект вошли муниципалитеты с населением более 50 тыс. человек. Подобные кабины также устанавливают в других регионах РФ.

«Мы посмотрим на востребованность криптобиокабин, и если нужно увеличить их количество – будем решать», - добавил Кулаков.

Он выразил благодарность администрации Красногорска и МФЦ горокруга за тесное сотрудничество и готовность участвовать в различных, в том числе пилотных проектах.

«Для нас это знаковое событие, к которому мы готовились почти год – пока шла настройка кабины, обучение сотрудников», - сказал директор МФЦ Красногорска Сергей Каюков.

По его словам, отделение «Твой дом» является флагманским для Красногорска благодаря расположению в крупном торговом центре на территории комплекса «Крокус Сити».

«Постараемся сделать все для того, чтобы уважаемым красногорцам было удобно и комфортно», - подчеркнул Каюков.

Первым пользователем криптобиокабины стала Ирина Азовцева.

«Очень хорошая услуга – все быстро и удобно», - поделилась впечатлениями женщина.

Она пояснила, что проблем с использованием комплекса не возникло благодаря подсказкам электронного помощника.