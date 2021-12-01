РИАМО - 1 дек. С начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию 75 объектов социальной инфраструктуры, 60% от всех возведенных зданий построены за счет коммерческих инвесторов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В столице с начала года построено 75 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. При этом 60% из них возвели инвесторы», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что девелоперы вносят значительный вклад в развитие социальной инфраструктуры и создание новых мест приложения труда.

«С начала года в Москве введено более 1,6 млн кв. м недвижимости коммерческого назначения, что способствует комплексному развитию столичных районов и созданию дополнительных рабочих мест в разных точках города», – добавил Бочкарев.

По словам президента совета директоров девелоперской компании Vos’hod Марины Рудневой, 10-15 лет назад комплексный подход к застройке микрорайонов был для Москвы непривычен, однако сегодня это является базовой нормой для столичных застройщиков.

«Коммерческая недвижимость в Москве – это уже давно не просто квадратные метры. Сегодня любой застройщик уже в самом начале работы над проектом не может не думать о социальной составляющей: как новый комплекс впишется в эстетику и атмосферу района, какие общественные пространства и дополнительные возможности создаст для местных жителей и как будет удовлетворять их потребности в общении, досуге и саморазвитии», – сказала Руднева.

Она уточнила, что практически каждое возводимое в Москве здание включает в себя пространства для досуга и проведения культурных событий, места для занятий спортом, семейного досуга, игровые площадки.

Ранее Бочкарев сообщил, что с начала 2021 года в Москве построено и введено в эксплуатацию более 12 млн кв. м различной недвижимости.

«В Москве продолжается ввод в эксплуатацию объектов различного назначения: на текущий момент с начала года построено уже более 12 млн «квадратов» недвижимости», – отметил Бочкарев.