РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области в текущем году в Подольске должен завершить капитальный ремонт 109 многоквартирных домов на сумму 949 млн рублей, сообщает пресс-служба фонда.

В текущем году в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подольска было выделено более 949 млн рублей. Планируется отремонтировать 109 многоквартирных домов, в том числе отремонтировать кровли в 51 многоквартирном доме, фасады в 27 МКД, заменить 6 лифтов в 4 домах.

В рамках программы капитального ремонта 2020 года в Подольске включили 83 МКД по общестроительным работам и 8 МКД по замене лифтов.

В 2020 году на территории Московской области капитально отремонтировали 2 429 многоквартирных домов. В текущем году в Подмосковье должен быть выполнен ремонт 3 044 домов. На эти цели выделено более 21 млрд рублей.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт более 7 тыс. домов. Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года», - сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2021 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте Фонда.

Чем капитальный ремонт отличается от текущего>>