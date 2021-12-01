РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 дек. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский 2 декабря откроет в Балашихе первый елочный базар и подарит новогодние деревья многодетным семьям округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Первый елочный базар откроется в Балашихе на площади у Ледового дворца в 10:00 и будет оформлен в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье».

«Покупателям на выбор будет представлено более 50 отечественных хвойных деревьев - ели, пихты и сосны, а также лапник, букеты из веток и подставки для товара. Всего в этом городе планируется до конца декабря открыть порядка 30 елочных базаров», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что в рамках открытия первого елочного базара многодетным семьям будут торжественно подарены 5 елей. Также будет работать волонтерская служба, которая станет совершенно бесплатно разносить новогодние деревья пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и жителям в возрасте 65+, которые в связи с коронавирусом не могут позволить себе выйти из дома.

«Мы практикуем это в нашем регионе уже второй год, и жители бывают очень благодарны и признательны волонтерам», - подчеркнул Воскресенский.

Министр также добавил, что все хвойные деревья, которые будут поступать на елочные базары Подмосковья, выращены в специальных питомниках и имеют сертификат соответствия, подтверждающий качество и разрешение на продажу.

Ранее Воскресенский сообщал, что с начала декабря будет точечное открытие объектов продажи новогодних хвойных деревьев. Основная торговля на елочных базарах Подмосковья начнется 20 декабря 2021 года. Всего планируется работа порядка 260 елочных базаров в 49 муниципальных образованиях региона до 10 января 2022 года.

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