РИАМО - 1 дек. Правоохранители начали доследственную проверку после того, как представитель столичной мэрии представил фальшивый сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС.

По данным агентства, указанный чиновник трудится в департаменте городского имущества Москвы. Он работает начальником одного из отделов.

Сертификат о вакцинации предоставляется гражданам после прохождения вакцинации от коронавируса. За покупку или сбыт фальшивого сертификата предполагается уголовная ответственность. Максимальное наказание составляет до 2 лет лишения свободы.