РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 дек. Жители подмосковного Королева смогут списать начисленные пени за ЖКУ, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Управляющие и ресурсоснабжающие компании подмосковного Королева проводят акцию «В новый год без долгов». В акции участвуют компании «Жилкомплекс», «Жилсервис», «ЖКО», «Основа», «Блеск-сервис», «Теплосеть», «Водоканал».

Для того, чтобы списать начисленные пени, нужно с 1 по 10 декабря включительно оплатить задолженность за жилищно-коммунальные услуги в полном объеме. Все начисленные пени в размере не более суммы задолженности будут списаны.

Для списания нужно написать заявление на участие в акции любым удобным способом: в офисе управляющей компании, в королевском расчетно-кассовом центре или в электронном письме на nodebt@nedolzhnik.ru.

Списанные пени отразятся в квитанции за январь.