РИАМО - 1 дек. Из-за снегопада некоторые автобусы «Мострансавто» перешли на работу по фактическому расписанию, но в целом работа автобусов осуществляется штатно, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

В Московском регионе продолжается снегопад, который начался 30 ноября. В Подмосковье выпало до 10 см снега. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Снегопад повлиял на скоростной режим автобусов «Мострансавто», но транспортные средства работают в штатном режиме. Также схемы движения некоторых маршрутов временно изменились в связи с обрывом проводов или упавшими деревьями.

Автобусы «Мострансавто», курсирующие на некоторых маршрутах, в МАП №6 г. Одинцово, МАП №8 г. Химки и МАП №11 г. Балашиха в связи со сложной дорожной обстановкой и снегопадом перешли на работу по фактическому расписанию.

Так, в Красногорске рейсы по маршрутам №№827 Красногорск (ст. МЦД Павшино) – ст. МЦД Нахабино, 833 ст. МЦД Павшино – мкр. Опалиха и 806 ст. МЦД Павшино – мкр. Чернево выполнялись с опозданием от 25 минут. Транспортные средства на маршруте №35 Можайск – Верея (производственный участок «Верея») следовали с задержками из-за упавшего на дорогу дерева.

С водительским составом проводятся инструктажи о строгом соблюдении скоростного режима с учетом погодных условий и особенностей дорожного покрытия, а также о контроле дистанции и бокового интервала. Техническая служба усилила контроль за техсостоянием подвижного состава при выпуске на маршруты.

Диспетчерские службы филиалов «Мострансавто» организуют взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог.