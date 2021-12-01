РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 дек. В связи с проведением ремонтных работ часть улицы Ленина в микрорайоне Белые Столбы будет перекрыта 2 декабря, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

Движение транспорта будет ограничено с 10:00 до 17:00. Движение перекроют на улице Ленина от улицы Новотелеграфная до дома №14Б улицы Ленина.

Водителям приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее выбирать пути объезда.