РИАМО - 1 дек. На данный момент ни в одной из проверенных спецслужбами школ столицы не подтвердилась информация о минировании. Образовательные учреждения работают в штатном режиме, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Сообщения о минировании поступили в несколько столичных школ 1 декабря. После анонимного сигнала в учебные заведения прибыли правоохранители и тщательно проверили каждое здание.

«При этом администрации школ находятся в тесном взаимодействии с сотрудниками спецслужб, которые оперативно принимают решение об эвакуации. Отметим, что образовательные организации действуют по инструкциям и делают все необходимое для обеспечения безопасности детей», - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, угрозы минирования поступили в столичные суды, их также проверяют сотрудники правоохранительных органов.