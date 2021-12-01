РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. Водопровод от поселка Быково до деревни Быковка в Подольске планируют начать строить в апреле 2022 года, в настоящее время идет пересчет стоимости материалов и работ для проведения очередного аукциона на поиск подрядчика, сообщает комитет по строительству и архитектуре администрации округа.

Жители деревни Быковка неоднократно обращались в администрацию округа с просьбой решить проблему с водоснабжением в населенном пункте. В 2020 году началась реализация проекта в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Она предусматривает строительство водопровода от поселка Быково до деревни Быковка. Этот важный объект инженерной инфраструктуры поможет обеспечить местных жителей централизованной хозяйственно-питьевой водой, которая соответствует всем необходимым нормам.

В 2020 году выполнены проектно-изыскательские работы, по которым получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Сметная стоимость объекта составляет около 21 млн 926 тыс. рублей.

Проектируемый водопровод планируют сделать в две нитки закрытым способом через Симферопольское шоссе (дорога Федерального значения М-2 «Крым»), Московскую улицу (дорога регионального значения, балансодержатель ГБУ «Мосавтодор») и затем по территории населенных пунктов открытым способом в одну нитку.

Одним из важных требований технических условий стало оформление земельных отношений на участки в границах полосы отвода автодороги под водопровод до начала производства работ.

После оформления публичного сервитута в текущем году с ФКУ «Центравтомагистраль» и ГБУ МО «Мосавтодор» начаты конкурсные процедуры на выполнение работ по строительству объекта. В процессе электронного аукциона два раза продлевали закупку по причине отсутствия заявки на участие, в очередной раз 14 октября закупка не состоялась.

В настоящее время МУП «Водоканал» проводит корректировку проектных решений с актуализацией стоимости материалов с последующим получением МКУ «Градостроительное управление» государственной экспертизы.

Ориентировочный срок начала строительства водопровода в деревне Быковка назначен на апрель 2022 года.

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