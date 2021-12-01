РИАМО - 1 дек. Президент РФ Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря в «Манеже», сообщает РИА Новости.

«Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать (вопросы - ред.) в обычном режиме», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Из-за пандемии Covid-19 число журналистов ограничат до 500. Пространство проведения мероприятия увеличат.

Песков подчеркнул, что в ходе организации пресс-конференции будут выполняться требования Роспотребнадзора. Все участники пресс-конференции будут сдавать три ПЦР-теста.

«Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ и через полпредство в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ», — рассказал пресс-секретарь президента.

Путин проводит свою большую пресс-конференцию регулярно с 2001 года. На нее приглашаются российские и иностранные представители СМИ.

В 2020 году из-за пандемии формат мероприятия изменили. Часть журналистов находилась в резиденции в Ново-Огареве, а другие общались с Путиным по видеосвязи из Центра международной торговли.