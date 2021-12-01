Новогодние коллекции уже появились во многих магазинах одежды. Дизайнеры советуют нам наряжаться – носить боа, блестки, пайетки, бархат и даже диадемы. Пандемия внесла свои коррективы в новогодние образы: вместо традиционных вечерних платьев можно обратить внимание на костюмы в пижамном стиле и платья-комбинации. Главным цветом новогодних коллекций в этом году стал синий и его оттенки, которые точно понравятся символу года – Водяному тигру. Обозреватель РИАМО изучила новогодние коллекции и выбрала лучшие образы для встречи 2022 года.



В цвет тигра



Наступающий 2022 – год Голубого Водяного тигра. Неудивительно, что в новогодних коллекциях есть все оттенки синего: от небесно-голубого до глубокого индиго. Также стоит присмотреться к бирюзовому, темно-синему, темно-зеленому и даже черному.



Абсолютный must have – платья-жакеты. Если вы планируете остаться дома, то в цветах символа будущего года выбирайте платье-комбинацию, шелковый костюм или даже пижаму. За город можно надеть утепленный флисовый костюм, а на египетские пляжи – синий купальник.



На фото: платье-жакет 2mood (19 980 рублей), платье из шелка с открытыми плечами 12storeez (23 980 рублей), атласное платье с отделкой из перьев Uterque (17 990 рублей), платье из струящейся ткани с объемными рукавами Uterque (17 990 рублей).

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Блестящий костюм



Если вам хочется блистать в Новый год, то не стоит себе в этом отказывать. Блестки, пайетки и стразы раз в год может себе позволить каждый.



Персональный стилист Катерина Малашенко в этом сезоне советует обратить внимание не на блестящие платья, а на костюмы. Это может быть топ в сочетании с юбкой или брюками, в которых вам будет комфортно и дома, и на вечеринке с друзьями. Кроме того, такой наряд будет удобно интегрировать в ваш ежедневный гардероб.



На фото: юбка-шорты с бахромой и пайетками Zara (3 299 рублей), топ на бретелях с пайетками Zara (2 999 рублей), брюки широкие из искусственной кожи 12storeez (12 980 рублей).

Платье-комбинация



Те, кто не планируют покупать на новогоднюю ночь новый наряд, могут выбрать для праздника базовые платья в бельевом стиле из своего гардероба. Стилист Катерина Малашенко советует дополнить такой образ аксессуарами, прической и макияжем.



Если вы собираетесь идти на корпоратив в платье-комбинации, то стоит надеть под него или сверху неоновую сетку.



На фото: платье с открытой спиной 12storeez (11 980 рублей), комбинация миди из пайеток 2mood (9 980 рублей), платье в бельевом стиле Zara (2 999 рублей).

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Перья и боа



Еще один тренд сезона – перья, которыми дизайнеры украсили платья, сумки и туфли. А еще в гардеробы модниц возвращается забытый аксессуар боа.



Любой повседневный образ может стать праздничным, если накинуть на плечи боа, считает Екатерина. Этот примем способен сделать наряд нескучным. Дополните аксессуаром из перьев офисный пиджак и не только станете звездой вечеринки, но и соберете восхищенные комментарии в Instagram.



На фото: боа из натуральных перьев 12storeez (12 980 рублей), сумка с перьями зеленого цвета 2mood (4 980 рублей).

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Шелковая пижама



Пижамный стиль на Новый год – один из любимых не только у тех, кто остается дома, но и у фанатов вечеринок.



По словам Екатерины, в центре внимания можно быть и в брючном костюме из шелка, люрекса, сетки, органзы, который по крою может быть похож на домашнюю пижаму. Превратить наряд в новогодний помогут высокие каблуки. Для создания эффектного образа можно надеть костюм на голое тело или кружевной лиф.



На фото: шелковые брюки на резинке 12storeez (14 980 рублей), сатиновые брюки Zara (2 599 рублей).

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Бархат



Самый трендовый материал сезона – бархат. Екатерина советует присмотреться к платьям, юбкам и брюкам из него. Такая ткань не только задаст тон вечеру, но и согреет в случае, если захочется приключений. Стилист советует не бояться сочетать с бархатом не привычные туфли, а грубые ботинки, например, челси.



На фото: платье-рубашка с узором деворе Uterque (17 990 рублей), (12 980 рублей), платье миди из бархата цвета индиго 2mood (12 980 рублей), бархатные брюки Zara (3 299 рублей).

Диадемы и ободки



Дизайнеры новогодних коллекций подумали и об украшениях – диадемах, ободках и других аксессуарах для волос, которые превратят любой наряд в праздничный и экстравагантный. Даже если вы будете в классических джинсах и свитере, то украшение на голову поможет вам сделать образ новогодним.



На фото: украшение на голову с искусственным жемчугом Zara (3 299 рублей), новогодний ободок с надписью ASOS (590 рублей).

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