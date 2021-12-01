РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. Пять номеров участников Российского движения школьников (РДШ) из Подольска удостоены сертификатами лауреатов и дипломантов областного творческого фестиваля, сообщает ООГДЮО «Российское движение школьников» Подольска.

30 ноября делегация активистов РДШ и представителей местного отделения ООГДЮО «Российское движение школьников» городского округа Подольск приняла участие в финале и церемонии награждения лауреатов и дипломантов творческого фестиваля РДШ. Организовало фестиваль Московское областное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Мероприятие провели в городе Одинцово на базе школы №3. Активистов РДШ, делегатов городов Подмосковья приветствовал руководитель регионального ресурсного центра РДШ МО Юрий Макеев. Он вручил сертификаты лауреатов и дипломантов фестиваля и памятные подарки, а также пожелал творческих успехов.

В творческом фестивале РДШ Подольск представил шесть конкурсных номеров в трех номинациях. В итоге пять из шести номеров удостоены званий лауреатов и дипломантов. Хор отряда «Факел» первичного отделения РДШ МБОУ СОШ №30 стал лауреатом 2-й степени в номинации «Вокал». Активист первичного отделения РДШ МОУ СОШ №32 Кирилл Диргунов заслужил лауреата 1-й степени в номинации «хореография». Танцевальный коллектив активистов первичного отделения РДШ МОУ СОШ №32 стал лауреатом 1-1 степени в номинации «Хореография». Активист первичного отделения РДШ МОУ «Гимназия №7» Екатерина Тегниряднова стала лауреатом 1-й степени в номинации «Художественное слово». Активист первичного отделения РДШ лицея №23 Анаставия Чиркова признана дипломантом 1-й степени в номинации «Художественное чтение».

Ярким украшением торжественного мероприятия стали выступления талантливых активистов первичных отделений РДШ Г. о. Подольск: Диргунова Кирилла, ПО СОШ 32, педагог Н. Шагова и Шевчук Александрины, ПО СОШ 35, педагог И. Васягина. В 2021 году фестиваль объединил сотни ребят и педагогов Московской области в едином творческом пространстве. Активистов РДШ призвали продолжать развитие по всем направлениям и поздравили лауреатов с отличным результатом.