РИАМО - 1 дек. Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» прошла две фазы клинических испытаний, по итогам которых была доказана безопасность препарата. После третьей фазы испытаний определится эффективность вакцины, сообщил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее Минздрав России зарегистрировал препарат «Спутник М», предназначенный для вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет.

«Что касается детской вакцины под буквой М (маленький), то она исследовалась. Были проведены клинические испытания летом первой и второй фазы. <...> У нас есть полное понимание, что эта вакцина безопасна. Что касается эффективности, есть все основания полагать, что заражаемость, заболеваемость детей в несколько раз будет снижена. Это покажет третья фаза (испытаний - ред.)», - сказал Альтштейн.

Он уточнил, что первые исследования «Спутника М» показали хорошие результаты и по образованию антител, и по отсутствию выраженных побочных эффектов.

«Сейчас идет формирование третьей фазы, которая будет приводиться с широким привлечением детей», - отметил Альтштейн.

По его словам, для маленьких детей создадут отдельную вакцину, возможно, она будет иметь другое название.

«Дети заражаются дельта-коронавирусом так же, как и взрослые, но у них намного легче протекает заболевание. Хотя и они могут болеть тяжело и даже умирать. Официальная летальность - примерно пять тысячных процента. Основной проблемой является тот факт, что дети легко передают инфекцию», - подчеркнул Альтштейн.

Он также отметил, что грудных детей прививать от коронавируса не нужно.

«Грудничков не нужно вакцинировать. Но беременных нужно, но с определенных сроков. Никакого вреда для беременных от вакцинации нет», - заключил Альтштейн.

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