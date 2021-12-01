РИАМО - 1 дек. Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» прошла две фазы клинических испытаний, по итогам которых была доказана безопасность препарата. После третьей фазы испытаний определится эффективность вакцины, сообщил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ранее Минздрав России зарегистрировал препарат «Спутник М», предназначенный для вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет.
«Что касается детской вакцины под буквой М (маленький), то она исследовалась. Были проведены клинические испытания летом первой и второй фазы. <...> У нас есть полное понимание, что эта вакцина безопасна. Что касается эффективности, есть все основания полагать, что заражаемость, заболеваемость детей в несколько раз будет снижена. Это покажет третья фаза (испытаний - ред.)», - сказал Альтштейн.
Он уточнил, что первые исследования «Спутника М» показали хорошие результаты и по образованию антител, и по отсутствию выраженных побочных эффектов.
По его словам, для маленьких детей создадут отдельную вакцину, возможно, она будет иметь другое название.
«Дети заражаются дельта-коронавирусом так же, как и взрослые, но у них намного легче протекает заболевание. Хотя и они могут болеть тяжело и даже умирать. Официальная летальность - примерно пять тысячных процента. Основной проблемой является тот факт, что дети легко передают инфекцию», - подчеркнул Альтштейн.
Он также отметил, что грудных детей прививать от коронавируса не нужно.
«Грудничков не нужно вакцинировать. Но беременных нужно, но с определенных сроков. Никакого вреда для беременных от вакцинации нет», - заключил Альтштейн.
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