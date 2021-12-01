РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 дек. В нынешнем году 20 льготникам Домодедова установили датчики загазованности, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Оперштаб по вопросам социальной газификации прошел в администрации Домодедова в среду.

«В этом году установили датчики загазованности нашим льготникам бесплатно в 20 квартирах. А всего таких льготников 58. 38 льготников отказались от установки таких датчиков, будем продолжать с ними вести работу», - сказал Ежокин.

Он отметил, что в жилом фонде городского округа находится 3 786 муниципальных квартир. До конца 2022 года планируется установить датчики контроля и газовой безопасности в 1000 квартир.