РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 дек. В подмосковном Домодедове заключили 100% договоров по техобслуживанию газового оборудования в квартирах, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

Оперштаб по вопросам соцгазификации прошел в администрации Домодедова в среду.

«Газифицированных многоквартирных домов у нас 812. Это 42 701 квартира. Заключено 100% договоров по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в МКД», - сказал Ежокин.