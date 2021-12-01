РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 дек. В подмосковном Домодедове более 10 тыс. абонентов Мособлгаза в ИЖС заключили договор на техобслуживание газового оборудования, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Оперштаб по вопросам социальной газификации прошел в администрации Домодедова в среду.

«В округе 27 280 абонентов Мособлгаза в ИЖС. Более 10 тысяч абонентов заключили договор на техническое обслуживание газового оборудования, что составляет 37% от общего числа необходимых заключенных договоров. 17 240 абонентов еще не заключили договор на техническое обслуживание газового оборудования», - сказал Ежокин.

Он отметил, что в настоящее время администрация и Мособлгаз ежедневно, включая выходные дни, проводят встречи с жителями по заключению договоров на техобслуживание.

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