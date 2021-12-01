РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 дек. В подмосковном Домодедове в рамках программы «Социальная газификация» построили 7 км газопровода, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Оперштаб по вопросам социальной газификации прошел в администрации Домодедова в среду.

«С начала программы соцгазификации построены 7 км газопровода. За счет этого появилась возможность подключения 267 домовладений к газу», - сказал Ежокин.

Он отметил, что в настоящее время работы ведутся в селе Домодедово, деревнях Жеребятьево и Кутузово.