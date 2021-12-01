РИАМО - 1 дек. Гражданская панихида по народному артисту России Александру Градскому завершилась в Москве, передает корреспондент РИАМО.

Гроб с телом Градского вынесли из театра «Градский холл» под громкие продолжительные аплодисменты и крики «Браво».

Основатель и художественный руководитель театра «Градский Холл», народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября от инфаркта.

Градский написал множество песен и музыку к фильмам. В его дискографии больше 40 альбомов. Градский также стал автором первой советской рок-оперы «Стадион».

Он работал с Лайзой Минелли, Шарлем Азнавуром, Джоном Денвером и многими другими известными во всем мире музыкантами.

Градского похоронят на Ваганьковском кладбище.

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