РИАМО - 1 дек. Вакцинацию от коронавирусной инфекции могут внести в детский календарь прививок, но это не сделает ее обязательной, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Проблема вакцинации никаким образом не должна ущемлять права ребенка на образование. Здесь нужно крепко думать. И министерство просвещения говорит, что об этом речь вообще не идет», - сказала Ярославская.

Она отметила, что конституционные права детей никто нарушать не будет.

«Прежде чем расшатывать ситуацию, дорогие родители, прочитайте законодательство, которое уже защитило права детей. Принимая решение и отказываясь ребенка вакцинировать от кори, полиомиелита, гепатита, от ковида, если такое будет, вы принимаете решение и берете ответственность за жизнь и здоровье на себя», - подчеркнула Ярославская.

Пандемия и ситуация в семьях

Уполномоченный по правам ребенка в Москве также сообщила, что в столице в период пандемии коронавируса увеличилось число разводов, родители все чаще «делят» детей в семейных спорах.

«По Москве увеличилось количество разводов в период пандемии. Как следствие, начинает увеличиваться число жалоб на определение места жительства ребенка и порядок общения», - сказала Ярославская.

Она отметила, что при этом индекс домашнего насилия в столице не вырос.

«Самые популярные обращения - это «деление» ребенка. Я не могу вмешиваться в семейные споры, могу только предложить сесть за стол переговоров, позвать медиатора. И подумать прежде всего о маленьком человеке, который вообще в этом ничего не понимает. Мы тут про прививки говорим, а у нас война в семьях», - заключила Ярославская.

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