РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 дек. 9 населенных пунктов в подмосковном Домодедове догазифицируют до конца года, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

Оперштаб по вопросам социальной газификации прошел в администрации округа в среду.

«Задача до конца года - выполнить работы в 29 населенных пунктах. В 20 уже работы закончены. <...> До конца года газ придет еще в 9 населенных пунктов», - сказал Ежокин.

Он отметил, что в 2022 году предстоит работа в 72 населенных пунктах.

Также глава Домодедова добавил, что в округе проведена работа по выявлению бесхозных газопроводов.

«Их (бесхозных газопроводов - ред.) в округе 12. Сейчас проводится процедура принятия газопроводов в собственность муниципалитета для дальнейшей передачи в собственность Мособлгаза», - отметил Ежокин.