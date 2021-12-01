РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 дек. С начала реализации программы «Социальная газификация» в Домодедове провели встречи с жителями в 101 населенном пункте, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Оперштаб по вопросам соцгазификации прошел в администрации Домодедова в среду.

«С начала программы социальной газификации сотрудниками администрации и Мособлгаза проведены встречи с жителями в 101 населенном пункте. На них присутствовали более 4,5 тыс. человек», - сказал Ежокин.

Он добавил, что в июле в селе Ям открыли офис социальной газификации по адресу: Больничный проезд, д. №7А. Он работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00.

«В офисе социальной газификации можно узнать не только подробности программы самой газификации, но также получить другую информацию. Например, заключить договор на техническое обслуживание газа, присвоение адреса, регистрацию индивидуального жилого дома. С начала проведения программы заключен 691 договор комплексной газификации. Из них в офисе заключено 476 договоров», - отметил Ежокин.

Кроме стационарного офиса в Домодедове до 30 декабря работают мобильные офисы соцгазификации. Они уже побывали в деревнях Чурилково и Повадино. За два дня работы офисы посетили почти 80 человек.