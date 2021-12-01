РИАМО - 1 дек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что РФ зеркально ответит Америке на высылку российских дипломатов, сообщает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, к 31 января 2022 года представители посольств США в Москве должны покинуть РФ. Речь идет о сотрудниках, которые находятся в командировке больше 3 лет.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что такой шаг первой сделала не Россия, а Америка. При этом Захарова напомнила, что наша страна долго пыталась вразумить американских партнеров.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что до 30 января 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут территорию США по решению американских властей.