РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В подмосковном Подольске дворы от снега расчищают 565 дворников и 56 тракторов, сообщает администрация округа.

Уборку дворовых территорий в среду начали в 06:30. Дворники используют 49 единиц малой механизации.

На 7:30 рабочие убрали 897 входных групп МКД (51%). Обработали противогололедными материалами весом 6 479 кг дорожки на 89 805 квадратных метрах.

Запас противогололедных материалов из песка, соли, реагентов, песко-соляной смеси для использования на дворовых территориях составляет 605 250 кг.