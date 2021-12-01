РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 дек. Врачи отделения №1 торакальной хирургии Московского областного онкологического диспансера (МООД) с начала текущего года выполнили около 150 малоинвазивных операций пациентам со злокачественными и доброкачественными опухолями легких, плевры и средостения, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Об этом стало известно в ходе научно-практической конференции, посвященной актуальным вопросам лечения рака легкого, которая прошла на базе МООД в дистанционном режиме с участием российских врачей-онкологов.

По распространенности рак легкого занимает третье место в России среди онкозаболеваний. Также он лидирует по количеству летальных исходов. За 2019 год в Московской области было зарегистрировано более 2 тыс. пациентов с этим заболеванием.

В большинстве случаев рак легкого диагностируется на поздних стадиях, что характеризуется плохим прогнозом. Однако методы компьютерной диагностики и контроля течения Covid-19 в период пандемии внесли определенный вклад в улучшение диагностики рака легкого. Это привело к увеличению числа пациентов с выявленным заболеванием на начальных стадиях.

По словам заведующего отделением №1 торакальной хирургии МООД Сергея Тарарова, основной метод лечения больных резектабельными формами рака легкого - хирургический.

«Сегодня технологии позволяют удалять такие опухоли эндоскопическим путем - через маленький разрез-порт, не прибегая к открытым травмирующим операциям. При этом выполняется тот же стандартный объем и с теми же результатами, но с сохранением пациенту лучшего качества жизни: меньше болевой синдром, быстрее период восстановления. А это значит, что больные смогут скорее вернуться к прежнему образу жизни», - сказал Тараров.

Он добавил, что в МООД малоинвазивные операции получили широкое распространение. С начала года хирурги отделения выполнили порядка 150 таких вмешательств.

Врач также отметил, что выполнение малоинвазивных операций требует от хирургов высокой квалификации и наличия специальных инструментов.

Всего с начала 2021 года врачи отделения торакальной хирургии областного онкодиспансера провели порядка 340 хирургических операций.