РИАМО - 1 дек. Подмосковные полицейские пресекли хищение партии сыро-молочных продуктов стоимостью 1,5 млн рублей в Талдомском городском округе, ранее судимый мужчина пытался украсть товары, организовав доставку партии по другому адресу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что неизвестный мужчина, обладая информацией от поставщиков и заказчиков, размещаемой в группе одного из мессенджеров, введя в заблуждение диспетчера и водителя логистической компании, организовал транспортировку сыро-молочной продукции по другому адресу», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что благодаря своевременному проведению оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в похищении был задержан во время выгрузки продукции на улице Шишунова в Талдоме. Им оказался 49-летний житель Москвы, ранее мужчина был судим.

Похищенную продукцию изъяли и возвратили поставщику. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ. Мужчина заключен под стражу.