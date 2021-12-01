РИАМО - 1 дек. В четверг, 2 декабря, в 10:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему «80-летие Битвы за Москву: программа памятных мероприятий в Московской области».

Спикеры:

• председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова;

• руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Александр Печенегин;

• председатель Московского областного Молодежного парламента Егор Балакшин.

Участники расскажут о мероприятиях, которые пройдут в регионе в связи с 80-й годовщиной контрнаступления Советских войск под Москвой. Среди них Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», военно-исторические реконструкции.

Кроме того, «Волонтеры Победы» совместно с депутатами Мособлдумы навестят ветеранов Великой Отечественной войны.

Для участия в пресс-конференции необходимо аккредитоваться.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.