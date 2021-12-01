РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 дек. На территории Щелкова до конца декабря будет установлено 9 праздничных елей, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Елки установят по следующим адресам: Пролетарский проспект, напротив дома №3Б; ул. Талсинская, 2; ул. Советская (около старого моста); ул. Пушкина, 2; микрорайон Богородский, 8; ул. Радиоцентр–5, 7А; пересечение ул. Комарова и 1-го Советского переулка; п. Фряново, ул. Молодежная (около магазина «Пятерочка»); п. Загорянский, ул. Долгорукого (пристанционная площадь).

Кроме того, в новогодние праздники пройдет ряд праздничных уличных мероприятий.